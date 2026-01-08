Il centrodestra vuole impedire brogli dall’estero al referendum Tensioni con la Farnesina

Il centrodestra ha annunciato misure per prevenire eventuali brogli dall’estero in vista del referendum sulla giustizia previsto per la prossima primavera. Tra le iniziative, ci sono tensioni con la Farnesina, che si occupa delle questioni diplomatiche e consolari. Alla consultazione parteciperanno anche i oltre sei milioni di italiani residenti all’estero iscritti all’Aire, rendendo importante garantire un voto sicuro e trasparente per tutti i cittadini coinvolti.

Al referendum sulla giustizia della prossima primavera saranno chiamati a votare anche i sei milioni e trecentomila cittadini iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire). Negli ultimi anni sono emersi numerosi casi di manipolazione del voto dall'estero, che per i referendum avviene per corrispondenza.

