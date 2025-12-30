Il voto degli italiani all’estero si prepara a una revisione delle modalità di partecipazione, con l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza e sicurezza. Attualmente, il sistema presenta criticità che rischiano di influenzare l’esito dei referendum. In attesa di conoscere le date della consultazione sulla riforma della giustizia, si discute di un intervento legislativo volto a migliorare le modalità di voto presso ambasciate e consolati.

«Gli italiani all’estero votino il referendum in ambasciate e consolati come alle Europee». In attesa di conoscere il giorno esatto della consultazione sulla riforma della giustizia - Palazzo Chigi ha rimandato la decisione, le date possibili sono 15 e 22 marzo - il deputato Fdi Andrea di Giuseppe ha presentato un ordine del giorno alla Finanziaria per impegnare il governo a cambiare le anacronistiche modalità di voto degli italiani all’estero: i plichi destinati a morti o «comprati» fino a 50 euro a scheda fino alle schede false stampate, per non parlare del ruolo dei Patronati Inca Cgil - sindacato schierato apertamente per il «No» alla separazione delle carriere - e il rischio di un pesante condizionamento del referendum per provare a dare la spallata al governo di centrodestra hanno spinto il parlamentare eletto nella circostrizione Nord America a sollecitare una riforma attesa da tempo e già sottoscritta da diversi esponenti della maggioranza come l’azzurro Giorgio Mulè, che ieri notte ha presieduto l'infuocata seduta della Camera che ha portati ad apprivare l'odg. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Voto all'Estero, passa la norma anti brogli al referendum

Leggi anche: Referendum – Attenzione: i brogli si fanno all’estero

Leggi anche: Referendum: Di Pietro, 'bene odg per voto in presenza italiani all'estero'

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Voto all'Estero, passa la norma anti brogli al referendum; Via libera della Commissione bilancio alla Manovra, relatore in Aula lunedì. Voto finale martedì; Di Pietro lancia l’allarme: rischio brogli nel voto all’estero per il referendum; Referendum giustizia, parte la raccolta firme del No per farlo slittare. E Di Pietro lancia l’allarme brogli sul voto all’estero.

Le schede del referendum per il voto all'estero arrivano non firmate: ecco perché - In questi giorni stanno arrivando agli italiani all'estero le schede elettorali per votare ai referendum al voto l’8 e 9 giugno. repubblica.it

La bizzarra difesa del PD alla cittadinanza italiana per i bisnipoti all’estero - legge promosso dal governo, e in particolare dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, che regolamenta in maniera più restrittiva il ... ilpost.it

Referendum giustizia, parte la raccolta firme del No per farlo slittare. E Di Pietro lancia l’allarme brogli sul voto all’estero "Una folle strategia ostruzionistica” - https://www.ilriformista.it/referendum-giustizia-parte-la-raccolta-firme-del-no-per-farlo-slittare-e-di-pietr - facebook.com facebook