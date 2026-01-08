Il 2025 della Procura Omicidi in famiglia e violenze sessuali Sale l’allarme sociale

Nel 2025, la Procura evidenzia un aumento dei casi di omicidi e violenze all’interno delle famiglie e delle relazioni personali. Tra le motivazioni emergono conflitti legati a questioni di controllo di piccoli spacci di droga e tensioni familiari. La situazione solleva preoccupazioni sociali crescenti, evidenziando la necessità di interventi mirati e di una riflessione sulla tutela delle vittime e sulla prevenzione di tali fenomeni.

Omicidi o tentati omicidi "maturati in ambito familiare e di relazione personale o determinati da contrasti per il controllo di piazze di piccolo spaccio di stupefacenti". E poi criminalità organizzata, rapine, furti, truffe, violenze sessuali e reati fiscali e in aumento gli omicidi colposi sul lavoro e sulla strada e i reati ambientali ed edilizi. È lo scenario che emerge dai dati sull'anno giudiziario 2025 (che va dal luglio 2024 a fine giugno scorso) della Procura di Monza. "Il territorio è caratterizzato dalla presenza di un forte tessuto imprenditoriale con correlativa incidenza di reati nell'ambito fiscale, da una infiltrazione di criminalità organizzata nell'imprenditoria e nella pubblica amministrazione, da una sempre maggiore presenza di comunità straniere compresa quella cinese, da una tra le più alte densità di popolazione del territorio nazionale con le ovvie tensioni sociali che ne derivano – scrive nella sua relazione il procuratore Claudio Gittardi – La Procura di Monza è quindi impegnata in complesse indagini per reati tributari e fallimentari, oltre che per truffe organizzate nell'ambito dell'attività di impresa.

