Omicidi e strade killer violenze e furti | il conto amaro del 2025 nel Sannio

Il 2025 si avvia alla conclusione, lasciando un quadro segnato da episodi di violenza, crimini e insicurezza nel Sannio. Benevento e la sua provincia hanno affrontato un anno difficile, con un aumento di omicidi, incidenti stradali e atti criminosi. Un bilancio che richiede attenzione e riflessione sulle sfide di sicurezza che ancora persistono in questa regione.

Tempo di lettura: 12 minuti Il 2025 volge al termine ma lascia dietro di sé un bilancio pesantissimo per Benevento e la sua provincia. Un anno segnato da omicidi efferati, incidenti mortali, aggressioni brutali, violenze giovanili e una lunga scia di furti e rapine. Episodi di cronaca nera che attraversano l'intero territorio sannita, dalle aree urbane ai piccoli centri, dalle strade provinciali alle abitazioni private, lasciando ferite profonde nelle comunità locali. Il duplice omicidio di Paupisi, la ferita più profonda del 2025. Il nome di Paupisi resterà legato per sempre alla tragedia più grave dell'anno.

