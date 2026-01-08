Ho trovato un baby dinosauro? | il segreto della magnifica roccia presentata al paleontologo
Il dottor Dean Lomax, paleontologo specializzato in ittiosauri, ha condiviso sui social una foto di una roccia che sembra mostrare l'impronta di un giovane dinosauro, forse un teropode. Questa scoperta potrebbe offrire nuovi spunti sulla presenza e lo sviluppo di questi antichi animali. La scoperta, ancora in fase di analisi, rappresenta un'interessante aggiunta alle ricerche sui dinosauri e sulla loro diffusione nel passato.
Il dottor Dean Lomax, un paleontologo esperto di ittiosauri, sui social network ha postato la foto di una roccia con impressa quella che sembra essere l'immagine di un piccolo di dinosauro, un teropode come il tirannosauro (Tyrannosaurus rex). Ecco qual è il segreto di questo antichissimo e curioso sasso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Trovato un fossile di dinosauro con un osso tra i denti - Nel cuore della Patagonia argentina, lungo le sorgenti del fiume Rio Chico, i paleontologi hanno fatto una scoperta che getta nuova luce sui predatori più temibili del Cretaceo. tomshw.it
Trovato il più grande artiglio di dinosauro di sempre, i ricercatori: “Scoperta davvero inaspettata” - Sono serviti oltre dieci di studio per dare un nome al più grande artiglio di dinosauro completamente conservato rinvenuto finora. fanpage.it
