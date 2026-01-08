Ho trovato un baby dinosauro? | il segreto della magnifica roccia presentata al paleontologo

Il dottor Dean Lomax, paleontologo specializzato in ittiosauri, ha condiviso sui social una foto di una roccia che sembra mostrare l'impronta di un giovane dinosauro, forse un teropode. Questa scoperta potrebbe offrire nuovi spunti sulla presenza e lo sviluppo di questi antichi animali. La scoperta, ancora in fase di analisi, rappresenta un'interessante aggiunta alle ricerche sui dinosauri e sulla loro diffusione nel passato.

