La star di Lost sviene in spiaggia e batte il viso su una roccia | cosa le hanno trovato i medici

Evangeline Lilly, attrice nota per Lost e Ant-Man, ha annunciato su Instagram di aver subito danni cerebrali dopo un incidente alle Hawaii nel maggio 2025. La star canadese ha riferito ai fan che, a seguito di un episodio in spiaggia, gli esami medici hanno evidenziato conseguenze sulla salute cerebrale. La notizia sottolinea l’importanza di monitorare eventuali sintomi e di affidarsi a controlli specialistici in caso di incidenti.

Evangeline Lilly, la star canadese nota per i suoi ruoli in Lost e nella saga Marvel di Ant-Man, ha condiviso con i suoi follower su Instagram una notizia difficile: gli esami medici hanno confermato che soffre di danni cerebrali in seguito a un grave incidente avvenuto alle Hawaii nel maggio 2025. L'attrice 46enne ha pubblicato un video aggiornamento il 2 gennaio, spiegando che i risultati delle scansioni cerebrali mostrano che quasi ogni area del suo cervello sta funzionando a capacità ridotta. L'incidente che ha cambiato la vita di Lilly è avvenuto mentre si trovava in spiaggia: l'attrice è svenuta improvvisamente ed è caduta con il viso direttamente su un masso, riportando una lesione cerebrale traumatica.

