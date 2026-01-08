Ho spaccato la tv la reazione dei fan di Stranger Things al mancato episodio 9

L’attesa per il nono episodio di Stranger Things ha generato molte discussioni tra i fan. Nonostante le smentite di Netflix e dei Duffer Brothers, la teoria del Conformity Gate ha alimentato l’attenzione e le aspettative, portando alcuni utenti a reagire con delusione e frustrazione. Di seguito, analizziamo le cause di questa reazione e le implicazioni per i fan e la piattaforma streaming.

Nonostante le smentite di Netflix e dei Duffer la teoria del Conformity Gate ha mandato in crash Netflix e le reazioni inferocite di chi si aspettava davvero un ulteriore episodio non si sono fatte attendere. Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. E così, nonostante le smentite sull'esistenza di un nono episodio di Stranger Things, i fan hanno mandato Netflix in crash al momento suggerito dai complottisti del Conformity Gate. Quando si sono resi conto che effettivamente non esisteva alcun episodio aggiuntivo, non hanno potuto far altro che riversare le loro lamentele sui social media. Scopriamo cosa è successo realmente.

