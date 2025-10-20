Maxi Lopez incontra Wanda Nara a Masterchef e le dedica il piatto | La spalla di maiale di Wanda Cosa ha detto sulle chat hot con Mauro Icardi – Il video

È una separazione che brucia ancora, quella tra Wanda Nara e Maxi Lopez. Non solo per i figli, finiti in mezzo al turbine mediatico, ma anche per la relazione tra i due. Ad anni di distanza, dopo che la modella argentina si è lasciata alle spalle anche la relazione (altrettanto turbolenta) con Mauro Icardi, Wanda Nara e Lopez si sono incontrati nuovamente sul set di Masterchef Celebrity, proprio in Argentina: lei come presentatrice, lui come concorrente. E uno dei primi piatti che ha sfornato era proprio dedicato alla ex moglie. Il piatto dedicato alla ex moglie . Era ovvio che ci sarebbero state battute e frecciatine tra di loro, ma nessuno pensava sarebbero arrivate a questo. 🔗 Leggi su Open.online

