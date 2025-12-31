Guasto elettrico l’impianto va ko | Senza riscaldamento da mesi

Dopo il danno la beffa, insieme al disagio di doversi difendere dal freddo di questi giorni senza poter contare sull'impianto di riscaldamento. L'odissea di Cristiana Micheloni è iniziata alla fine di settembre, quando mani ignote hanno rubato i cavi in eame dalla cabina elettrica che serve la sua abitazione (nella foto). "Me ne sono accorta una volta tornata a casa – racconta – a mio avviso poi quella cabina non era perfettamente in sicurezza, si poteva entrare senza particolari difficoltà". Dopo il successivo intervento "da parte di Enel si è verificata una sovratensione, così buona parte dei miei elettrodomestici si sono come 'bruciati'" fra questi il piano di cottura elettrico e soprattutto la pompa di calore "che serve per riscaldare la mia abitazione dove io, per scelta, non ho il gas".

