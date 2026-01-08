Groenlandia quanto costa? Se Trump vorrà acquistarla dovrà sborsare 2.760 miliardi

Il costo della Groenlandia è stimato in circa 2.760 miliardi di dollari. La questione, che coinvolge aspetti diplomatici ed economici, continua a essere oggetto di discussioni internazionali. La prossima settimana, il segretario di Stato americano, Marco Rubio, incontrerà i rappresentanti governativi della Groenlandia per approfondire le questioni legate a eventuali accordi futuri.

Proseguono anche gli incontri diplomatici sulla questione. La prossima settimana, il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, incontrerà i vertici di governo della Groenlandia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

