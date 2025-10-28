In Turchia l' assegno di mantenimento per i gatti | ecco quanto dovrà sborsare per i felini

In Turchia, i gatti non sono solo animali domestici, ma vere e proprie icone culturali. Sono simboli di libertà, spiritualità e convivenza urbana: vivono tra le strade, nei cortili, nei negozi e nelle moschee, accuditi da cittadini e istituzioni. In un Paese dove si stima che oltre 5 milioni di felini vivano liberi ma foraggiati dalla popolazione e dalle municipalità, non sorprende che un tribunale di Istanbul abbia emesso una sentenza senza precedenti: un assegno di mantenimento per due gatti di famiglia in seguito a un divorzio. Il caso: un divorzio e due gatti al centro dell’accordo. La vicenda riguarda una coppia di Istanbul che ha deciso di separarsi dopo due anni di matrimonio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

