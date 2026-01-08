Graduatoria nazionale di Medicina oggi i risultati | cosa sapere e come consultarli

Oggi sono disponibili i risultati della graduatoria nazionale di Medicina, pubblicati alle ore 16 dopo il semestre filtro. Questa pubblicazione rappresenta un passaggio importante per gli aspiranti medici che attendono di conoscere il proprio posizionamento. Di seguito, si forniscono indicazioni su come consultare i risultati e cosa comporta questa fase per i candidati.

Pubblicazione dopo il semestre filtro. Sono ore decisive per migliaia di aspiranti medici: giovedì 8 gennaio alle ore 16 viene pubblicata la graduatoria nazionale per l'accesso a Medicina, al termine del cosiddetto semestre filtro. Da questo elenco dipenderà l'assegnazione della sede universitaria per il secondo semestre, sulla base del punteggio ottenuto e delle preferenze espresse dagli studenti. Come controllare punteggio e sede assegnata. La consultazione avviene esclusivamente tramite Universitaly, il portale ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca (Mur).

Test di Medicina, da oggi online la graduatoria: come e dove consultarla - Accesso a Medicina, verrà pubblicata oggi la graduatoria nazionale e i punteggi ottenuti durante i primi due esami.

Graduatoria Medicina 2025: date importanti a partire dall'8 gennaio e cosa sapere - Dopo il semestre filtro, l'8 gennaio viene pubblicata la Graduatoria di Medicina 2025 come anche di Odontoiatria e Veterinaria: ecco come funziona e quali sono le date da non dimenticare

Firmato il decreto ministeriale per la composizione della graduatoria nazionale all'esito degli esami di elementi di Biologia, Chimica e Fisica validi per l'accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria.

