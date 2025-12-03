Test Medicina 2025 oggi i risultati del primo appello | quando escono e cosa sapere

I risultati del primo appello del test di Medicina 2025 saranno disponibili oggi. Dopo aver sostenuto la prima sessione degli esami per l'accesso ai corsi della facoltà di Medicina, che si è svolta lo scorso 20 novembre, gli studenti avranno oggi la possibilità di visionare le proprie prove, in attesa del secondo appello previsto il 10 dicembre. Il test, introdotto con la riforma voluta dalla ministra dell'Università Anna Maria Bernini, rappresenta infatti una prima prova per verificare il grado di preparazione degli studenti durante il semestre filtro. Solo con il superamento del test è possibile accedere ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

