In onda da domani. Debutta venerdì 9 gennaio, con i primi due episodi in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, Gomorra – Le Origini, l’attesissimo prequel in sei episodi prodotto da Sky Studios e Cattleya, parte di ITV Studios. La serie racconta le origini dell’epica saga crime Sky Original tratta dall’omonimo bestseller di Roberto Saviano. La storia segue il giovane Pietro Savastano e la perdita della sua innocenza: il percorso che lo porterà a diventare futuro boss di Secondigliano, tra sogni troppo grandi per sé e i suoi amici e il primo amore intenso e travolgente per Imma. Sullo sfondo di una Napoli in trasformazione, povera e segnata dal contrabbando di sigarette all’alba dell’era dell’eroina, la serie esplora il cuore oscuro di un’epoca che ha definito la criminalità moderna. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Gomorra – Le Origini: il prequel della saga di Roberto Saviano arriva su Sky e NOW

