Il 9 gennaio su Sky arriva Gomorra - Le origini prequel in sei episodi dell' epica saga crime tratta dal bestseller di Roberto Saviano

(askanews) – Arriverà il 9 gennaio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW Gomorra – Le origini, atteso prequel in sei episodi dell’epica saga crime Sky Original tratta dall’omonimo bestseller di Roberto Saviano. Svelato il trailer della nuova serie, ambientata nella Napoli del 1977, una origin story sull’educazione criminale del giovanissimo Pietro Savastano. La storia di come tutto è iniziato: di come il futuro boss di Secondigliano entrerà nel mondo della criminalità, sullo sfondo di una città in piena trasformazione, povera, segnata dal contrabbando di sigarette e all’alba dell’arrivo dell’eroina. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Il 9 gennaio su Sky arriva "Gomorra - Le origini" prequel in sei episodi dell'epica saga crime tratta dal bestseller di Roberto Saviano

