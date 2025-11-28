La risposta della Fieg alla Fnsi sullo sciopero dei giornalisti
La nota della Federazione Italiana Editori Giornali sul comunicato della Federazione Nazionale Stampa Italiana. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Scopri altri approfondimenti
A cura di Lino Tordini Oggi tento di rispondere alla domanda delle domande: il Casella è un fondo complementare ad adesione volontaria, normato dal d.lgs. 124 del 1993 aggiornato dal d.lgs. 252/2005, come vogliono farci credere COVIP, commissario, FIEG - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero dei giornalisti: i comunicati di Fnsi e Fieg - I giornalisti hanno indetto uno sciopero nazionale per oggi (venerdì 28 novembre). msn.com scrive
Giornalisti oggi in sciopero per il rinnovo del contratto. Il nuovo comunicato della Fnsi e la risposta della Fieg - Astensione generale dell'informazione: si fermano i giornalisti di quotidiani, periodici, agenzie di stampa, testate on line, radio e televisioni nazionali. Da oggi.it
Sciopero giornalisti per rinnovo contratto FNSI, quali programmi Rai non vanno in onda oggi - A seguito dello sciopero di 24 ore indetto dalla FNSI per il rinnovo del contratto giornalistico, alcuni programmi Rai non andranno in onda ... Come scrive fanpage.it