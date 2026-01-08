Gerry Scotti ora è il numero 1 | clamoroso chi lo incorona

Gerry Scotti si conferma tra i protagonisti della televisione italiana, con un ruolo di primo piano in La Ruota della Fortuna su Canale 5. La sua esperienza e il suo stile hanno contribuito a consolidare il successo del programma, accompagnato anche dalla collaborazione di Samira Lui. Questa affermazione come “numero uno” riflette il suo valore nel panorama televisivo, confermando la sua posizione di rilievo nel settore.

In lode di Gerry Scotti, finalmente diventato "un numero uno". La stagione de La Ruota della fortuna su Canale 5, anche grazie alla sua splendida spalla Samira Lui, è stata fin qui un successo pieno, anzi pienissimo. Il ritorno del mitico prodotto di Mike Bongiorno ha vinto la concorrenza di Stefano De Martino e di Affari tuoi su Rai 1, garantendo a Mediaset quasi ogni giorno la vittoria nella strategica fascia dell' access prime time. Quella compresa, per intendersi, tra i tg e i programmi della classica (ormai ex, orologio alla mano) prima serata, diventando di fatto un decisivo traino per entrambi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

