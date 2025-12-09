Gerry Scotti lo sfottò alla Rai dopo il brillante debutto di Chi Vuol Essere Milionario

News Tv. Una serata che doveva celebrare l’alta cultura si è trasformata in un inaspettato trionfo popolare. Il 7 dicembre, l’attesissima Prima della Scala è stata letteralmente surclassata da un’icona della televisione commerciale: Gerry Scotti. Il conduttore pavese non solo ha stravinto la sfida degli ascolti con il ritorno di Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo, ma ha anche scelto di commentare questa vittoria schiacciante con un gesto social destinato a fare storia. Un’analisi approfondita rivela l’entità del successo e la sottile, ma efficace, provocazione lanciata ai competitor. Leggi anche: “Sandokan”, colpo di scena devastante nella terza puntata: tutte le anticipazioni Il dominio incontrastato: Scotti detta legge in ogni fascia oraria. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Gerry Scotti, lo sfottò alla Rai dopo il brillante debutto di Chi Vuol Essere Milionario

