Gelo record in Friuli | fino a ?20 gradi in montagna Udine nella morsa del freddo

La mattina di mercoledì 8 gennaio 2026, la provincia di Udine ha sperimentato un’ondata di gelo significativa, con temperature che sono scese fino a -20°C in alcune zone di montagna. Questa ondata di freddo ha interessato l’intera regione, portando condizioni di forte gelo e temperature estremamente basse, specialmente nelle aree più elevate.

La mattinata di mercoledì 8 gennaio 2026 si è aperta sotto il segno di una ondata di gelo intensa e diffusa su tutta la provincia di Udine. Le rilevazioni delle prime ore del giorno fotografano un territorio interamente avvolto dal freddo, con temperature minime ampiamente sotto lo zero in ogni.

Neve a bassa quota e gelo: Veneto e Friuli nella morsa del maltempo fino a mercoledì prossimo, poi la svolta. Le previsioni - Weekend di tregua dal maltempo (ma non dal freddo) poi da lunedì una nuova perturbazione si abbatterà sul Nordest con forti precipitazioni e neve anche a bassa quota. ilgazzettino.it

Di afa o di gelo, di fame o di pioggia: il Friuli Venezia Giulia lancia l’allarme per la morte delle api - Quando si dissolvono, i ghiacciai all’estremo nord italiano, lo fanno in silenzio, senza ultimo grido d’addio alle vette. ilfattoquotidiano.it

Dal gelo di Parma, Federico Dimarco: “In ogni partita abbiamo una marea di occasioni che per sfortuna o sufficienza non riusciamo a chiudere. Ma oggi era importante vincere e ora penseremo al Napoli. Ho statistiche record in Europa Speriamo di continuar - facebook.com facebook

Maltempo e gelo record bloccano il #trasporto #merce in #Europa: voli cancellati, porti rallentati, #camion fermi e #ferrovie interrotte. Un’analisi degli effetti a catena sulla logistica continentale nei primi giorni di gennaio 2026 x.com

