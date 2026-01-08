Gasperini è una furia Zirkzee è andato | Massara gli rovina il 2026

Gasperini mostra determinazione, mentre Zirkzee lascia la Roma: un cambio che potrebbe influenzare il 2026 della squadra. Nonostante le voci di mercato, Zirkzee resta un elemento di interesse per il club, anche se il suo futuro sembra in evoluzione. La situazione richiede attenzione, poiché le decisioni prese ora potrebbero avere ripercussioni sul progetto a lungo termine.

Joshua Zirkzee continua a essere un calciatore assai apprezzato e considerato in casa Roma, anche se tutto può cambiare piuttosto rapidamente. La Roma continua a riflettere in ottica calciomercato, specialmente in riferimento all’attacco. L’allenatore Gian Piero Gasperini sta compiendo quello che possiamo considerare davvero un ottimo lavoro, tuttavia non si può fare a meno di . 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche: Roma, la temperatura sale: il confronto Gasperini-Massara e gli affari Zirkzee-Raspadori, cosa succede

Leggi anche: Calciomercato Roma, non solo Zirkzee: spunta un nome nuovo per l’attacco di Gasperini. Massara lo segue da vicino

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Roma, non solo Zirkzee: Gasperini chiede anche un trequartista - «C’è una partita importante contro la Juventus», taglia corto Gasperini in conferenza stampa, spostando l’attenzione sullo Stadium. corrieredellosport.it

Roma, per l'attacco c'è Zirkzee: è alla portata, piace a Gasp e vuole tornare in Italia - Per questo il tecnico, grazie al ritorno di Bailey e Dybala, punterà nelle ... gazzetta.it

La Roma cerca un attaccante: Zirkzee e tutti i nomi per Gasp - Dovbyk che potrebbe tornare nel 2026, Dybala top player ma fragile, Bailey flop, Ferguson sempre afflitto da problemi fisici e che non ha ancora trovato il gol. romatoday.it

I colloqui con club e Ranieri, la promessa di tre acquisti, il sì di Raspadori: così la Roma ha calmato la furia di Gasperini x.com

"SEI UN PAGLIACCIO!" Furia Palladino contro Gasperini durante Atalanta-Roma. Nervi tesissimi, si sono insultati i due allenatori Gasperini e Palladino. È partito un "buffone" a Palladino dalla panchina della Roma, Palladino non ha gradito e risposto. - Nebu facebook