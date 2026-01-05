Roma si trova al centro di un momento di fermento, tra le sfide sul campo e le questioni di mercato. La squadra affronta le tensioni tra Gasperini e Massara, mentre si delineano i movimenti per gli acquisti di Zirkzee e Raspadori. In un periodo di crescente pressione, la Roma cerca di bilanciare le esigenze sportive con le strategie di rafforzamento, in attesa di risposte concrete per migliorare la sua posizione in classifica.

I giallorossi tra campo e mercato, con l’impazienza del tecnico con il ds e la situazione per i due colpi in attacco Il mercato tiene banco a Trigoria, in questo momento forse più del campo e dell’ennesima sconfitta in un big match per la Roma che sta perdendo terreno rispetto alle prime della classe. La Champions League è sempre stato l’obiettivo principale, ma con l’andamento delle ultime settimane qualche interrogativo è sicuramente spuntato. I giallorossi possono competere per questa posizione con una Juve che sta tornando a buoni livelli e un Como che spinge da dietro? Gasperini (Ansafoto) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Roma, la temperatura sale: il confronto Gasperini-Massara e gli affari Zirkzee-Raspadori, cosa succede

Leggi anche: Roma, non solo Zirkzee e Raspadori: Massara segue Giovane

Leggi anche: Calciomercato Roma, Zirkzee e Raspadori: Massara è scatenato. Le ultime

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Meteo Roma del 03-01-2026 ore 06 | 15.

Città e clima: Roma e Milano a confronto per la neutralità urbana - La capitale ha ospitato l'evento “Città che cambiano il clima: il percorso di Roma e Milano”, una mattinata di ... adnkronos.com

Meteo: Roma, tromba d'aria in zona Frattocchie, vola tutto! Il Video - facebook.com facebook