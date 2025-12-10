Ruba un carro attrezzi ma la fuga dura un isolato e viene trainato in caserma
Un tentativo di furto di un carro attrezzi si è concluso bruscamente dopo meno di un isolato di fuga. L'uomo, sorpreso mentre tentava di allontanarsi con il veicolo, è stato immediatamente fermato dai carabinieri e condotto in caserma. L'episodio evidenzia l'efficacia delle forze dell'ordine nel contrasto ai reati predatori.
Ha rubato un carro attrezzi, ma la fuga è durata meno di un giro d'isolato ed è stato "trainato" in caserma dai carabinieri. È successo a Viterbo in pieno giorno, di mattina, quando il mezzo, dal valore di circa 20mila euro, è stato sottratto da un parcheggio. Il proprietario, accortosi.
Viterbo, ruba un carroattrezzi: arrestato in flagranza dai Carabinieri - NewTuscia – VITERBO – La mattina del 27 novembre scorso, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Viterbo hanno arrestato un uomo per furto aggravato, cogliendolo in flagranza mentre ... Si legge su newtuscia.it
