Ruba un carro attrezzi ma la fuga dura un isolato e viene trainato in caserma

Ha rubato un carro attrezzi, ma la fuga è durata meno di un giro d'isolato ed è stato "trainato" in caserma dai carabinieri. È successo a Viterbo in pieno giorno, di mattina, quando il mezzo, dal valore di circa 20mila euro, è stato sottratto da un parcheggio. Il proprietario, accortosi. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

