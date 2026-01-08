Gandelman Lecce | ad un passo l’arrivo dell’israeliano Chi è e i retroscena dall’affare-lampo dei salentini
Gandelman Lecce si avvicina all’accordo con un giocatore israeliano. Si tratta di un’operazione rapida, frutto di una trattativa intensa e ben studiata dal club salentino. Dopo aver valutato diverse opzioni, il Lecce punta a rinforzare l’attacco, confermando la volontà di rafforzare la rosa con un acquisto mirato e strategico. La notizia si inserisce in un contesto di mercato caratterizzato da scelte rapide e decisioni decisive.
Gandelman Lecce: è vicinissimo l’arrivo del giocatore. Chi è e i retroscena dall’operazione a sorpresa del club salentino Il Lecce preme sull’acceleratore e, dopo aver sondato il terreno per il centrocampo, piazza l’affondo decisivo per potenziare il reparto avanzato. La dirigenza giallorossa è ormai a un passo dalla chiusura per Omri Gandelman, talento israeliano attualmente . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
ULTIM'ORA MERCATO Lecce, chiusa la trattativa per Omri Gandelman Intesa raggiunta con il Gent per il centrocampista #SkySport #SkyCalciomercato x.com
