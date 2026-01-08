Gandelman Lecce si avvicina all’accordo con un giocatore israeliano. Si tratta di un’operazione rapida, frutto di una trattativa intensa e ben studiata dal club salentino. Dopo aver valutato diverse opzioni, il Lecce punta a rinforzare l’attacco, confermando la volontà di rafforzare la rosa con un acquisto mirato e strategico. La notizia si inserisce in un contesto di mercato caratterizzato da scelte rapide e decisioni decisive.

Gandelman Lecce: è vicinissimo l’arrivo del giocatore. Chi è e i retroscena dall’operazione a sorpresa del club salentino Il Lecce preme sull’acceleratore e, dopo aver sondato il terreno per il centrocampo, piazza l’affondo decisivo per potenziare il reparto avanzato. La dirigenza giallorossa è ormai a un passo dalla chiusura per Omri Gandelman, talento israeliano attualmente . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Gandelman Lecce: ad un passo l’arrivo dell’israeliano. Chi è e i retroscena dall’affare-lampo dei salentini

Leggi anche: Modric Milan, spunta un incredibile retroscena! E’ stato ad un passo dall’arrivo in Serie A in passato: la mossa di Florentino Perez…

Leggi anche: Fiorentina: l’israeliano Solomon in arrivo dal Tottenham. Primo affare di Paratici. Kean ancora assente dal Viola Park

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Gandelman Lecce: ad un passo l’arrivo dell’israeliano. Chi è e i retroscena dall’affare-lampo dei salentini - Chi è e i retroscena dall’operazione a sorpresa del club salentino Il Lecce preme sull’acceleratore e, dopo aver sondato il terreno per il centro ... calcionews24.com