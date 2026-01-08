Gaeta non pagano i lavori di manutenzione e fuggono via mare | fermati dalla Finanza

Le autorità della Guardia di Finanza di Gaeta hanno intercettato e fermato, dopo un breve inseguimento, due persone che si erano allontanate via mare senza aver saldato i lavori di manutenzione eseguiti su un’imbarcazione da diporto presso un cantiere locale. L’operazione rientra nelle attività di controllo e tutela del mare e delle attività commerciali nella zona di Gaeta.

Gaeta, 8 gennaio 2026 – Le Fiamme Gialle della Sezione Operativa Navale di Gaeta, nell'ambito delle attività di polizia del mare, hanno localizzato e fermato, dopo un breve inseguimento, due soggetti che si erano dati alla fuga via mare, dopo aver omesso il pagamento di importanti prestazioni manutentive eseguite presso un cantiere navale della zona, proprio sull'imbarcazione da diporto sulla quale sono stati intercettati dai finanzieri. In particolare, a seguito di una segnalazione pervenuta dal titolare del cantiere navale, i militari del comparto Aeronavale, sotto il coordinamento del R.O.A.

