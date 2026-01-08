BolognaFiere ha annunciato la fusione con ModenaFiere, società interamente controllata. L’atto di incorporazione rappresenta un passo importante per la consolidazione delle attività fieristiche nella regione, rafforzando la presenza di BolognaFiere nel settore. La fusione mira a ottimizzare le risorse e migliorare l’offerta di servizi, mantenendo l’impegno di garantire eventi di qualità e un presidio efficace sul territorio.

BolognaFiere, società quotata sul segmento professionale del mercato Euronext Growth Milan, tra i principali operatori fieristici internazionali, rende noto che "è stato stipulato l’atto di fusione per incorporazione di ModenaFiere, società interamente posseduta da BolognaFiere". La fusione, fanno sapere dalla stessa società bolognese, rientra nel più ampio programma di razionalizzazione del Gruppo BolognaFiere, avviato contestualmente alla quotazione e finalizzato alla riduzione del numero delle società controllate ed alla ripartizione funzionale delle relative attività. Gli effetti contabili e fiscali della fusione decorreranno dal primo gennaio 2026, quindi l’incorporante parteciperà integralmente agli utili anche interinali dell’incorporanda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fusione fiere, c’è l’accordo. Bologna ingloba Modena

Leggi anche: Torna il Salone dell'Orientamento per gli studenti, nuova location a Modena Fiere

Leggi anche: Torna il Salone dell'Orientamento per gli studenti, nuova location a Modena Fiere

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Fusione fiere, Indino attacca Bologna: "Rispetti i patti, Rimini non è il parente povero" - Per il presidente di Confcommercio "le nozze vanno fatte, ma la governance della nuova società di gestione non può essere solo degli emiliani" Il matrimonio delle fiere, tra Rimini e Bologna, s’ha da ... ilrestodelcarlino.it

Rimini frena: "Fusione fiere? Non per forza" - In una eventuale fusione delle fiere di Rimini e di Bologna, per il neo primo cittadino riminese, Jamil Sadegholvaad, "dovranno essere salvaguardati gli interessi ... ilrestodelcarlino.it

Fiere di Rimini e Vicenza annunciano fusione e quotazione - Rimini Fiera e Fiera di Vicenza hanno siglato una lettera di intenti, con un accordo di esclusiva, per verificare la fattibilità di un’operazione finalizzata all’integrazione delle due Società. affaritaliani.it

Milano Italia: Cappella dell'Adorazione dei Magi. Fusione di tre foto su una scala di 2 stop. Exif, immagine ad alta risoluzione: https://www.milanofotografo.it/FotografiaDettagliFoto.aspxID=3908&r=fb Altre info sulla Basilica di San Marco: https://www.milanofot - facebook.com facebook