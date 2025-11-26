Torna il Salone dell' Orientamento per gli studenti nuova location a Modena Fiere

26 nov 2025

Sabato 29 novembre torna a Modena il Salone dell’Orientamento, l’appuntamento annuale dedicato alla scelta della scuola superiore che quest’anno si rinnova con due importanti novità: la collocazione negli spazi del Padiglione C di ModenaFiere, scelta dettata dalla crescita costante del numero di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

