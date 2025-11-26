Torna il Salone dell' Orientamento per gli studenti nuova location a Modena Fiere
Sabato 29 novembre torna a Modena il Salone dell’Orientamento, l’appuntamento annuale dedicato alla scelta della scuola superiore che quest’anno si rinnova con due importanti novità: la collocazione negli spazi del Padiglione C di ModenaFiere, scelta dettata dalla crescita costante del numero di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
IUL al Salone dello Studente di Napoli Dopo il grande successo di Roma, IUL torna ad incontrare studenti e docenti al Salone dello Studente di Napoli, organizzato da Campus. Vi aspettiamo il 26 e 27 novembre 2025 presso la Mostra d'Oltremare, dalle 9:00 - facebook.com Vai su Facebook
Torna il Salone dell'Orientamento per gli studenti, nuova location a Modena Fiere - Promosso dal Comune di Modena e da Memo – Multicentro educativo Sergio Neri, il Salone si svolge dalle 11 alle 18, offrendo un’intera giornata per esplorare la ricca offerta formativa del territorio e ... Secondo modenatoday.it
Modena, Salone dell’Orientamento in Fiera e con una sezione post-diploma - Sabato 29 novembre torna a Modena il Salone dell’Orientamento, l’appuntamento annuale dedicato alla scelta della scuola superiore che quest’anno si rinnova con due importanti novità: la collocazione n ... Segnala sassuolo2000.it
Salone dell’Orientamento. Fiera, studenti e famiglie incontrano le scuole superiori - Sabato torna a Modena il Salone dell’Orientamento, l’appuntamento annuale dedicato alla scelta della scuola superiore che quest’anno si rinnova con due importanti novità: la collocazione negli spazi ... Si legge su msn.com