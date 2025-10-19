Chiusura temporanea della Strada per Patri | lavori di messa in sicurezza idrogeologica
BRINDISI - Essendo in corso i lavori di “Mitigazione del rischio idrogeologico nei territori attraversati dal Canale Patri - agro di Brindisi”, con ordinanza dirigenziale del settore Lavori e opere pubbliche - Mobilità urbana, emessa oggi, domenica 19 ottobre 2025, è stata disposta la chiusura. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Scopri altri approfondimenti
ORDINANZA DI CHIUSURA TEMPORANEA | PARCHEGGIO "EX TURLA" ? Da sabato 18 ottobre, ore 7:00, a domenica 19 ottobre, ore 20:00 Ordinanza temporanea di divieto di transito e sosta nel parcheggio "Ex Turla" di Via Maffoni per la manifestazion - facebook.com Vai su Facebook
Chiusura temporanea della SR 23 della Valsavarenche per lavori sul viadotto Champrotard - X Vai su X
Brindisi, è ufficiale: chiusa per due mesi la strada del Canale Patri per lavori di mitigazione del rischio idrogeologico - A partire da martedì 8 ottobre 2025, la strada che conduce al Canale Patri in agro di Brindisi è chiusa al traffico veicolare per consentire l’esecuzione dei lavori di mitigazione del rischio idrogeol ... Scrive brindisisera.it
Lavori a rete idrica e fognaria, chiuse due strade - Alcuni interventi necessari e programmati causeranno la chiusura temporanea parziale o totale di alcune strade della nostra città. Riporta padovaoggi.it
Strade: chiusa la Provinciale 354 a Prunetto per lavori di sistemazione all’intersezione con la Sp 53 - Intervento della Provincia finanziato nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne – Valle Bormida ... Riporta targatocn.it