Chiusura temporanea della Strada per Patri | lavori di messa in sicurezza idrogeologica

Brindisireport.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Essendo in corso i lavori di “Mitigazione del rischio idrogeologico nei territori attraversati dal Canale Patri - agro di Brindisi”, con ordinanza dirigenziale del settore Lavori e opere pubbliche - Mobilità urbana, emessa oggi, domenica 19 ottobre 2025, è stata disposta la chiusura. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

