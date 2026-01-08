francesco risso nuovo direttore creativo di gu

Francesco Risso assume il ruolo di direttore creativo di Gu, marchio giapponese del gruppo Fast Retailing, noto anche per Uniqlo. Dopo aver guidato Marni fino a giugno 2025, Risso porta la sua esperienza nel settore della moda internazionale a un brand in espansione. Questa nomina segna un nuovo capitolo nella sua carriera e rafforza l’impegno di Gu nel settore del prêt-à-porter.

Nuova avventura per Francesco Risso. Lo stilista italiano, fino a giugno 2025 alla guida di Marni, è il nuovo direttore creativo di Gu, marchio giapponese appartenente al gruppo Fast Retailing che, tra gli altri, gestisce anche Uniqlo. Il suo debutto arriverà mediante la collezione autunno-inverno 2026, mentre una collaborazione con Uniqlo è già in sviluppo e sarà lanciata nel corso dell’anno. Con quasi 500 store attivi in Asia e una crescita costante, il brand si prepara così a rafforzare la propria identità dopo essere approdato nel 2024 negli Usa con il primo store nel quartiere SoHo, a New York. 🔗 Leggi su Lettera43.it

