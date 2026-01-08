In questa puntata di Sprint Zone, si parla di Francesco Inzoli, giovane atleta italiano del salto in lungo. Il 20enne milanese, che si allena a Roma con Fabrizio Donato, ha mostrato segnali di miglioramento nel 2025, tornando su una traiettoria di crescita dopo un periodo difficile. Un approfondimento sulla sua carriera e le prospettive future nel salto in lungo.

Nuovo appuntamento del giovedì con Sprint Zone, che questa settimana ospita Francesco Inzoli, uno dei giovani più interessanti del panorama italiano del salto in lungo Il 20enne milanese, che da oltre un anno vive e si allena a Roma all’interno del gruppo guidato da Fabrizio Donato, arriva in trasmissione dopo un 2025 ricco di segnali positivi, stagione che lo ha riportato in piena traiettoria di crescita dopo un periodo complicato. Inzoli si era affacciato sulla scena internazionale nel 2022 con il bronzo agli Europei Under 18 di Gerusalemme, prima di dover fare i conti con due stagioni difficili, segnate anche da una pubalgia persistente che ne ha limitato il lavoro, soprattutto nel 2024. 🔗 Leggi su Oasport.it

Francesco Inzoli: la rincorsa verso gli 8 metri | Sprint Zone