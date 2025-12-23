Matteo Melluzzo a Sprint Zone | infortuni Tokyo e la rincorsa agli Europei

In questa puntata di Sprint Zone, incontriamo Matteo Melluzzo, giovane talento dell’atletica italiana. Dopo una stagione difficile segnata da infortuni, il velocista ha affrontato con determinazione il percorso verso i prossimi Europei. Un approfondimento sulla sua esperienza, le sfide superate e gli obiettivi futuri, in un dialogo sincero e senza enfasi, per comprendere meglio il percorso di un atleta impegnato a tornare in forma.

Per l'appuntamento del martedì di Sprint Zone ospite Matteo Melluzzo, uno dei giovani velocisti più interessanti dell'atletica italiana, reduce da una stagione complessa e condizionata dagli infortuni, ma vissuta con grande determinazione e spirito di squadra. Il 23enne sprinter azzurro ha dovuto fare i conti con una persistente pubalgia, che ha di fatto interrotto la stagione indoor, iniziata comunque con un segnale importante: il primato personale sui 60 metri. Il problema fisico ha poi rallentato in maniera significativa anche la preparazione per l'attività all'aperto, fino a rendere necessario un intervento chirurgico a giugno per la rimozione di due ernie.

