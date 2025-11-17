Firenze | arrestato presunto piromane Avrebbe dato fuoco al dehors dell’Hotel Savoy e al distributore di viale Europa

Nella serata di ieri, domenica 16 novembre, la Polizia di Stato di Firenze è intervenuta a Firenze, sul viale Europa, a seguito della richiesta di ausilio da parte dei Vigili del Fuoco che hanno segnalato un incendio presso un distributore di carburante

