Firenze | arrestato presunto piromane Avrebbe dato fuoco al dehors dell’Hotel Savoy e al distributore di viale Europa

Nella serata di ieri, domenica 16 novembre, la Polizia di Stato di Firenze è intervenuta a Firenze, sul viale Europa, a seguito della richiesta di ausilio da parte dei Vigili del Fuoco che hanno segnalato un incendio presso un distributore di carburante L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: arrestato presunto piromane. Avrebbe dato fuoco al dehors dell’Hotel Savoy e al distributore di viale Europa

