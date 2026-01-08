Firenze dehors incendiati nella notte | identificato un uomo

Nella notte a Firenze, alcuni dehors sono stati interessati da incendi, tra cui un ristorante in piazza del Grano. La polizia municipale ha intervenuto sul luogo, identificando un uomo la cui posizione è attualmente al vaglio delle autorità. L'evento ha suscitato attenzione nella comunità locale mentre le indagini per chiarire le cause proseguono.

Fiamme a dehors in centro a Firenze, ipotesi del dolo - Due diversi incendi hanno interessato i dehors di quattro locali in centro a Firenze, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. ansa.it

Due incendi a Firenze nella notte, interessate quattro attività ricettive - I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti questa notte, giovedì 8 gennaio, verso le ore 4. 055firenze.it

