Firenze dehors incendiati nella notte | identificato un uomo
Nella notte a Firenze, alcuni dehors sono stati interessati da incendi, tra cui un ristorante in piazza del Grano. La polizia municipale ha intervenuto sul luogo, identificando un uomo la cui posizione è attualmente al vaglio delle autorità. L'evento ha suscitato attenzione nella comunità locale mentre le indagini per chiarire le cause proseguono.
Le fiamme hanno interesssato anche un ristorante in piazza del Grano e in questo caso la polizia municipale è arrivata sul posto identificando un uomo la cui posizione è attualmente al vaglio L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
