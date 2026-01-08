Fiorentina Brescianini è viola | la formula dell' affare e quando arriva in città
La Fiorentina annuncia l'acquisto di Marco Brescianini, che si unisce alla rosa in questa sessione di mercato. Dopo aver perfezionato il trasferimento di Solomon dal Tottenham, la società si prepara ad accogliere il nuovo centrocampista. L'accordo e i dettagli sull’arrivo di Brescianini saranno comunicati a breve, mentre il giocatore si appresta a raggiungere la città per aggregarsi al gruppo.
La Fiorentina piazza il suo secondo colpo di questo calciomercato invernale. Dopo aver preso Solomon dal Tottenham, è fatta per l'arrivo di Marco Brescianini. Il centrocampista classe 2000 di scuola Milan e di proprietà dell'Atalanta, secondo quanto riferito da Sky Sport, arriva in viola con la. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
