Fiocchi di neve in Sicilia imbiancata la provincia di Catania

Recentemente, la provincia di Catania in Sicilia si è sorpresa con un’imbiancata inaspettata, portata dall’ondata di freddo che ha interessato anche il Sud. Dopo aver colpito le regioni del Nord e del Centro, le temperature rigide hanno provocato la formazione di fiocchi di neve, creando un fenomeno insolito per questa zona. Un episodio che ha attirato l’attenzione di locali e visitatori, senza tuttavia causare disagi significativi.

