Fiocchi di neve in Sicilia imbiancata la provincia di Catania
Recentemente, la provincia di Catania in Sicilia si è sorpresa con un’imbiancata inaspettata, portata dall’ondata di freddo che ha interessato anche il Sud. Dopo aver colpito le regioni del Nord e del Centro, le temperature rigide hanno provocato la formazione di fiocchi di neve, creando un fenomeno insolito per questa zona. Un episodio che ha attirato l’attenzione di locali e visitatori, senza tuttavia causare disagi significativi.
L'ondata di freddo e gelo che ha interessato le regioni del Nord e del Centro nei giorni scorsi è arrivata anche al Sud. In Sicilia i fiocchi di neve hanno imbiancato Maletto, in provincia di Catania. Coltre di neve anche sui monti Nebrodi e sulle Madonie. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche: Epifania imbiancata in provincia: fiocchi di neve a Collemontanino e Volterra
Leggi anche: Arriva la neve (e il freddo), fiocchi su Bergamo e in Valtellina. Prima imbiancata anche sull’appennino toscano. Dove nevica nel weekend – Foto e Video
; Neve in arrivo sull'Italia, possibili fiocchi a bassa quota: ecco le zone a rischio; Epifania imbiancata in provincia: fiocchi di neve a Collemontanino e Volterra; .
Fiocchi di neve in Sicilia, arriva il freddo artico con nevicate a bassa quota - Nelle ore notturne i fiocchi di neve sono riusciti raggiungere Maletto, in provincia di Catania, a una quota di circa 960 metri ... msn.com
Neve su Floresta e sulle Madonie, l’inverno si fa sentire (finalmente) - I primi fiocchi di neve sono caduti sui Nebrodi, in particolare a Floresta, il comune più alto dell’Isola, e ... 98zero.com
Neve sul Cervati, imbiancata la vetta più alta della Campania - Neve nella notte sul monte Cervati, a Sanza, in provincia di Salerno, la vetta più alta della Campania, imbiancata dopo il brusco abbassamento delle temperature registrato negli ultimi giorni. ansa.it
I primi fiocchi di neve dell’anno su #CasteldelMonte Eccoci questa mattina dal maniero federiciano - facebook.com facebook
I fiocchi di neve ricoprono la collina di Montmartre e la Basilica del Sacro Cuore a #Parigi x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.