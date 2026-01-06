Epifania imbiancata in provincia | fiocchi di neve a Collemontanino e Volterra
Nella provincia di Pisa, le previsioni meteo si sono concretizzate con l’arrivo di neve a Collemontanino e Volterra durante l’Epifania. Le condizioni climatiche hanno portato fiocchi di neve su queste aree, confermando le aspettative e contribuendo a un’atmosfera tipicamente invernale. Questa situazione rappresenta un esempio di come le previsioni meteorologiche possano influenzare il paesaggio e le attività locali in questa regione.
Previsioni meteo rispettate: la Befana su una porzione del territorio della provincia pisana sarà caratterizzata dalla neve. I primi fiocchi hanno iniziato a scendere nella prima mattinata di martedì 6 gennaio a Volterra e a Collemontanino, frazione di Casciana Terme Lari (posizionata a 270 metri. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
