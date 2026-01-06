Epifania imbiancata in provincia | fiocchi di neve a Collemontanino e Volterra

Nella provincia di Pisa, le previsioni meteo si sono concretizzate con l’arrivo di neve a Collemontanino e Volterra durante l’Epifania. Le condizioni climatiche hanno portato fiocchi di neve su queste aree, confermando le aspettative e contribuendo a un’atmosfera tipicamente invernale. Questa situazione rappresenta un esempio di come le previsioni meteorologiche possano influenzare il paesaggio e le attività locali in questa regione.

Epifania con la neve: fiocchi sul Ravennate dalle prime ore del mattino - Risveglio imbiancato per Ravenna e provincia nel giorno dell’Epifania, che chiude le festività natalizie. ravennawebtv.it

Meteo, arriva il gelo per l'Epifania: nevica anche in pianura? L’analisi dell'esperto - Reggio Emilia L’inverno entra nel vivo sul reggiano: il meteo sulla nostra provincia si fa incerto e decisamente freddo. msn.com

LA NEVE DELL’EPIFANIA - Dopo quasi tre anni d’assenza la neve é tornata ad imbiancare la città! I primi fiocchi sono cominciati a cadere intorno alle 3,30 (da webcam Meteo Forlì-Cesena) - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.