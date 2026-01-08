fallout la seconda stagione della serie tv ha fatto crescere i numeri dei giochi

La seconda stagione della serie TV Fallout, trasmessa su Prime Video, ha suscitato un aumento dell’interesse verso i videogiochi del franchise. Questa correlazione riflette come la popolarità della serie possa influenzare l’attenzione del pubblico verso il mondo dei videogiochi, contribuendo a un rinnovato interesse per l’universo di Fallout e le sue produzioni.

La messa in onda della seconda stagione della serie TV di Fallout su Prime Video sta avendo un impatto diretto e misurabile sull’interesse verso i videogiochi del franchise. Proprio come accaduto con la prima stagione, l’adattamento televisivo ha riportato l’attenzione del pubblico sui titoli storici della saga, con i dati più recenti mostrano una crescita significativa del numero di giocatori attivi. Un segnale chiaro di come una serie TV di successo possa rilanciare un’intera proprietà videoludica. Secondo le rilevazioni di SteamDB, Fallout 4 è passato in breve tempo da circa 20.000 giocatori giornalieri a oltre 40. 🔗 Leggi su Game-experience.it

