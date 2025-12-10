fallout serie tv amazon mostra in anteprima una scena della seconda stagione

Amazon Prime Video ha svelato in anteprima una scena della seconda stagione di Fallout, offrendo ai fan un assaggio di ciò che li attende. La clip mostra l'iconica location di Novac e il celebre Dinky, il T-Rex, rafforzando l'entusiasmo per la nuova stagione della serie TV ambientata nel celebre universo post-apocalittico.

Prime Video ha presentato in anteprima assoluta una scena dalla seconda stagione di Fallout, che svela l'iconica location di Novac e il beniamino dei fan, Dinky il T-Rex. In questa imperdibile clip, Lucy, il Ghoul e CX404, alias Dogmeat, si scontrano con i feroci Wastelanders mentre attraversano il Mojave verso New Vegas. Durante il panel dedicato alla serie che si è tenuto al CCXP, la mega convention brasiliana dedicata alla cultura pop che si tiene ogni anno a San Paolo, gli attori Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins e Justin Theroux hanno presentato una versione estesa della scena in esclusiva agli oltre 3.