Fabio Attanasio presenta Scent of Tailoring alla Ménagère

Il 13 gennaio alle 18.30, presso La Ménagère a Firenze, Fabio Attanasio presenta “Scent of Tailoring”. L’evento offre un'occasione per scoprire il progetto e il suo approccio distintivo nel mondo del profumo e dell’artigianato. L’appuntamento si svolgerà in via de’ Ginori 8r, invitando gli interessati a conoscere da vicino questa iniziativa dedicata alla cura dei dettagli e all’eccellenza artigianale.

