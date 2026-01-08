Fabio Attanasio presenta Scent of Tailoring alla Ménagère
Martedì 13 gennaio, ore 18.30 presso La Ménagère in Via de’ Ginori 8r a Firenze, Fabio Attanasio presenta “Scent of Tailoring”. L'autore dialoga con Fernando Pane, General Manager dell’Hotel Sina Villa Medici. Ingresso libero fino a esaurimento postiScent of Tailoring Vol. III è una recensione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
