Alla Ubik Fabio Ficci presenta il suo nuovo thriller ' Ovunque nel nulla'
È ancora una volta l’economia e la finanza occulta lo sfondo scelto dall’autore foggiano Fabio Ficci, al suo secondo thriller. Questa volta, tra criptovalute, passi della Divina Commedia e un piccolo comune franco-provenzale che molto ha a che fare con un noto centro dei Monti Dauni, a indagare è. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Fabio Ficci presenta in anteprima a Foggia il nuovo thriller “Ovunque nel nulla” - Appuntamento con la narrativa noir d’autore venerdì 7 novembre, alle ore 18, negli spazi della libreria Ubik di Foggia. statoquotidiano.it scrive