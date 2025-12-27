Quasi 300 mila euro in provincia per il trasporto degli studenti disabili a scuola
Viene rafforzato il servizio di trasporto degli enti Locali per gli studenti dell’Emilia-Romagna con disabilità e privi di autonomia, che frequentano le scuole superiori e i percorsi di Istruzione e formazione professionale. La Giunta regionale ha approvato il riparto delle risorse provenienti da. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Quasi 300 mila euro in provincia per il trasporto degli studenti disabili a scuola
Leggi anche: Studenti con disabilità, dalla Regione quasi 680 mila euro alla provincia per garantire l’assistenza all’autonomia
Quasi 300 mila euro di fondi regionali per il Distretto Urbano del Commercio; In arrivo quasi 300 mila euro per aiutare il commercio; Quasi 300 mila euro in provincia per il trasporto degli studenti disabili a scuola; Chivasso, quasi 300 mila euro dalla Regione per il Distretto Urbano del Commercio.
Quasi 300 mila euro di fondi regionali per il Distretto Urbano del Commercio di Chivasso - Nono in graduatoria su 51 distretti partecipanti e 26 ammessi, il Distretto Urbano del Commercio di Chivasso ottiene un finanziamento regionale di 282 mila euro, che il Comune cofinanzierà con ulterio ... torinoggi.it
Dalla Fondazione Crb 443mila euro per i beni d’arte biellesi - Progetti a favore di 34 progettualità relative a restauri ... laprovinciadibiella.it
Regione Marche, quasi 600 mila euro europei per rafforzare il dialogo sociale - Con un decreto dirigenziale ammessi a finanziamento due progetti di capacity building rivolti a sindacati e associazioni datoriali per rendere più efficaci le politiche attive del lavoro ... lanuovariviera.it
Nel Sud quasi metà dei lavoratori sotto 15 mila euro annui. Uno studio della CGIL #DirittoAlLavoro #RapportoSVIMEZ2025 #UfficioEconomiaDellaCgilNazionale x.com
Più di 2 mila arresti, quasi 8 mila denunce e oltre 871 mila persone identificate e 287 mila veicoli controllati: questo il bilancio dell’attività della Questura di Napoli nel 2025. Nell’ambito del contrasto al fenomeno della violenza contro le donne, sono 259 gli am - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.