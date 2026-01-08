Ex Isochimica la 36esima vittima | il 65enne Michele Minucci

Ex Isochimica, la 36ª vittima: Michele Minucci, 65 anni, ex scavatore di Pietrastornina, è deceduto a causa delle conseguenze dell’esposizione all’amianto. La vicenda evidenzia ancora una volta i rischi legati all’amianto e la necessità di un’attenzione continua sulla tutela della salute dei lavoratori e delle comunità coinvolte.

Tempo di lettura: < 1 minuto I veleni dell’Isochimica continuano a mietere vittime. Si è spento a Pietrastornina M ichele Minnucci, ex scoibentatore di 65 anni, colpito dalle conseguenze dell’esposizione all’amianto. Minnucci era parte civile nel processo attualmente in corso in Appello ed è la 36ª vittima accertata della strage senza fine legata allo stabilimento Isochimica. Alle sue condizioni si aggiunge la preoccupazione per altri due ex operai, attualmente in gravi condizioni di salute. L’uomo lascia la moglie e i figli, mentre il dolore si rinnova in una comunità già duramente provata. Il prossimo 23 febbraio è fissata la ripresa del processo d’Appello, dopo le condanne inflitte in primo grado. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ex Isochimica, la 36esima vittima: il 65enne Michele Minucci Leggi anche: Omicidio di Marco Veronese a Collegno: arrestato Michele Nicastri, è il nuovo fidanzato dell'ex compagna della vittima Leggi anche: Amianto, un altro nome nella lista nera dell’Isochimica: addio a Minnucci La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. L’amianto dell’ex Isochimica spegne un’altra vita - I veleni dell’Isochimica continuano a presentare un conto drammatico, trasformando quella che doveva essere una vicenda industriale in una vera e propria mattanza. irpinianews.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.