Amianto un altro nome nella lista nera dell’Isochimica | addio a Minnucci
Michele Minnucci, ex scoibentatore dell’Isochimica, è deceduto a Pietrastornina all’età di 65 anni. La sua scomparsa richiama l’attenzione sui rischi legati all’amianto e alle conseguenze della presenza di sostanze tossiche sul lavoro. Un momento di riflessione sulla tutela della salute e sulla necessità di interventi efficaci in ambito di sicurezza e prevenzione.
Questa volta è accaduto a Pietrastornina, dove si è spento Michele Minnucci, 65 anni, ex scoibentatore dell’Isochimica. La sua morte, giunta dopo anni di malattia legata all’esposizione all’amianto, aggiunge un nuovo capitolo a una storia che pare non trovare mai un vero epilogo, come una memoria. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
