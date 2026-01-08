Amianto un altro nome nella lista nera dell’Isochimica | addio a Minnucci

Michele Minnucci, ex scoibentatore dell’Isochimica, è deceduto a Pietrastornina all’età di 65 anni. La sua scomparsa richiama l’attenzione sui rischi legati all’amianto e alle conseguenze della presenza di sostanze tossiche sul lavoro. Un momento di riflessione sulla tutela della salute e sulla necessità di interventi efficaci in ambito di sicurezza e prevenzione.

