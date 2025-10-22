Con le nuove regole approvate dal Parlamento Ue si potrà guidare prima dei diciott' anni se accompagnati da un adulto Arrivano anche la patente digitale l’esame più severo e il periodo di prova obbligatorio per i neopatentati

A rriva una piccola rivoluzione per chi sogna di mettersi al volante. Con le nuove norme approvate dal Parlamento europeo, i ragazzi potranno guidare un’auto già a 17 anni, a patto che accanto a loro ci sia un adulto con esperienza. È solo una delle tante novità che nei prossimi anni, cambieranno il modo in cui si ottiene e si usa la patente. Le nuove disposizioni entreranno in vigore venti giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, ma ogni Paese avrà tre anni di tempo per adeguarsi. Anche in Italia, quindi, ci vorrà ancora un po’ prima di vedere i primi diciassettenni al volante. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Con le nuove regole approvate dal Parlamento Ue, si potrà guidare prima dei diciott'anni se accompagnati da un adulto. Arrivano anche la patente digitale, l’esame più severo e il periodo di prova obbligatorio per i neopatentati

Contenuti che potrebbero interessarti

#Movida, approvate le nuove regole del Comune di #Modena su #musica e alcolici in #vetro in centro: gli orari e le multe previste - X Vai su X

Mobilità accessibile: nuove regole per la guida con disabilità. Con il nuovo Prontuario Adattamenti, ANGLAT e MIT semplificano le patenti speciali: più autonomia, meno burocrazia e tecnologie avanzate per valutazioni più eque. A Bologna, l’11 settem - facebook.com Vai su Facebook

Patenti, l'Ue approva le nuove norme: ecco cosa prevede la riforma - Ecco cosa prevede, tra nuove regole ed età in cui si potrà guidare. Segnala notizie.it

Patente a 17 anni, cosa cambia con le norme approvate dall’Ue e quali sono le novità per gli automobilisti - Tra le novità principali, la possibilità di ottenere la patente B già a 17 anni, a condizione di guidare accompagnati da un ... Si legge su fanpage.it

Patenti europee, via libera alle nuove regole: più sicurezza, patente digitale e stop all’impunità tra Paesi Ue - Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la riforma delle norme sulle patenti di guida, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e ridurre le vittime della strada, che in Europa ... Come scrive online-news.it