Poste Italiane assume | le posizioni aperte e come candidarsi

Monzatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poste Italiane è alla ricerca di nuovo personale: nella provincia di Monza e della Brianza l’azienda ha aperto le selezioni per assumere nuovi postini con un contratto a tempo determinato.Il personale che verrà selezionato si occuperà del recapito postale di pacchi, lettere, buste e raccomandate. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

poste italiane assume posizioniPoste italiane assume portalettere: ecco come presentare domanda - Poste Italiane cerca, anche in provincia di Grosseto, portalettere da assumere con contratto a tempo determinato: dovranno occuparsi del recapito postale (pacchi, lettere, buste, raccomandate) nell’ar ... Secondo corrieredimaremma.it

Poste Italiane assume in tutta Italia: posti disponibili e scadenza vicina - Poste Italiane assume in tutta Italia; ecco quali e quanti posti sono disponibili. Riporta termometropolitico.it

poste italiane assume posizioniPoste Italiane cerca portalettere: opportunità di lavoro - Sul sito internet è possibile ricercare le posizioni aperte. Si legge su laprovinciadibiella.it

Cerca Video su questo argomento: Poste Italiane Assume Posizioni