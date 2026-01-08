Il caso di Aurora Livoli ha suscitato molte domande sulla posizione di Emilio Gabriel Valdez Velazco, accusato dell’omicidio. Nonostante i precedenti e il rinvio a giudizio, risultava a piede libero. Questa apparente incongruenza trova una possibile spiegazione nel provvedimento di fermo emesso il 29 dicembre, che chiarisce le circostanze e i motivi per cui l’uomo non era ancora stato arrestato.

Perché Emilio Gabriel Valdez Velazco, 57enne peruviano accusato dell’ omicidio di Aurora Livoli, era a piede libero nonostante i diversi precedenti segnalati a suo carico e un rinvio a giudizio? La possibile risposta arriva dal provvedimento di fermo dell’uomo del 29 dicembre. Non sarebbe infatti stato aggiornato correttamente il suo casellario giudiziale, perché mancherebbe ai suoi danni una condanna – definitiva – a 5 anni di carcere per una violenza sessuale aggravata risalente al 2019. Così proprio questo falso stato di incensurato, dovuto forse anche ai vari alias da lui usati, può aver favorito Velazco nell’evitare una misura cautelare per un altro caso di violenza sessuale aggravata commessa lo scorso giugno, per il quale è stato rinviato a giudizio a Monza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Era a piede libero per un errore nel casellario”: perché il presunto assassino di Aurora Livoli risultava “incensurato”

Leggi anche: Il presunto assassino di Aurora Livoli, con diversi precedenti per violenza sessuale, risultava incensurato: cosa sappiamo

Leggi anche: Omicidio Aurora Livoli, per via di un buco nel casellario giudiziario Valdez risultava incensurato

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Aurora Livoli, il presunto killer era già stato condannato per stupro: era a piede libero per un 'buco' nel casellario giudiziario; L’omicidio di Aurora. Errore nel casellario, così il 57enne era libero; Aurora Livoli, l'assassino in libertà per un errore: risultava incensurato. Ma era stato già fermato per stupro; Ci sono detenuti psichiatrici socialmente pericolosi a piede libero.

L’omicidio di Aurora. Errore nel casellario, così il 57enne era libero - Oggi il peruviano, accusato del delitto, sarà sentito in carcere. msn.com