Omicidio Aurora Livoli per via di un buco nel casellario giudiziario Valdez risultava incensurato

Il casellario giudiziario di Emilio Gabriel Valdez Velazco, accusato dell’omicidio di Aurora Livoli, presentava un’assenza di precedenti. La ragazza di 19 anni è stata trovata senza vita il 29 dicembre in un cortile di Milano. La mancanza di aggiornamenti nel casellario ha sollevato interrogativi sull’efficacia delle verifiche giudiziarie in alcuni casi.

Il casellario giudiziale di Emilio Gabriel Valdez Velazco, il peruviano di 57 anni accusato dell’omicidio di Aurora Livoli, la 19enne trovata senza vita lo scorso 29 dicembre in un cortile di un palazzo alla periferia di Milano, non era aggiornato. Un aspetto non da poco dato che c’è stata la mancata indicazione di una condanna definitiva a 5 anni di carcere per una violenza sessuale aggravata commessa nel 2019 e, quindi, l’ errato stato di incensuratezza. Ecco forse perché, nonostante la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla procura di Monza per un altro caso di violenza sessuale aggravata commessa nel giugno scorso, Valdez Velazco è rimasto a piede libero. 🔗 Leggi su Open.online

