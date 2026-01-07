Omicidio Aurora Livoli per via di un buco nel casellario giudiziario Valdez risultava incensurato
Il casellario giudiziario di Emilio Gabriel Valdez Velazco, accusato dell’omicidio di Aurora Livoli, presentava un’assenza di precedenti. La ragazza di 19 anni è stata trovata senza vita il 29 dicembre in un cortile di Milano. La mancanza di aggiornamenti nel casellario ha sollevato interrogativi sull’efficacia delle verifiche giudiziarie in alcuni casi.
Il casellario giudiziale di Emilio Gabriel Valdez Velazco, il peruviano di 57 anni accusato dell’omicidio di Aurora Livoli, la 19enne trovata senza vita lo scorso 29 dicembre in un cortile di un palazzo alla periferia di Milano, non era aggiornato. Un aspetto non da poco dato che c’è stata la mancata indicazione di una condanna definitiva a 5 anni di carcere per una violenza sessuale aggravata commessa nel 2019 e, quindi, l’ errato stato di incensuratezza. Ecco forse perché, nonostante la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla procura di Monza per un altro caso di violenza sessuale aggravata commessa nel giugno scorso, Valdez Velazco è rimasto a piede libero. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Il presunto assassino di Aurora Livoli, con diversi precedenti per violenza sessuale, risultava incensurato: cosa sappiamo
Leggi anche: Caso Aurora: errore nel casellario di Valdez Velazco, gip 'aggressivo e violento'
L'autopsia sul corpo di Aurora Livoli e le indagini sull'omicidio della 19enne trovata morta in un cortile; Cosa si sa dell’omicidio di Aurora Livoli; È Aurora Livoli di Roma la ragazza trovata morta in un cortile a Milano; Gli ultimi momenti di vita di Aurora Livoli, tre ore di mistero e alle 3,30: l’ultima “traccia” lasciata dalla ragazza. Cosa sappiamo finora.
Il presunto assassino di Aurora Livoli, con diversi precedenti per violenza sessuale, risultava incensurato: cosa sappiamo - it smentiscono la notizia e spiegano che in Banca Dati sono regolarmente registrati tutti i precedenti di Velazco, indagato ... fanpage.it
Omicidio Aurora Livoli, l’ipotesi della procura: “La ragazza ha cercato di difendersi” - Per la Procura di Milano, la 19enne Aurora Livoli si è difesa prima di morire in via Paruta. fanpage.it
Omicidio Aurora Livoli: incensurato per errore, così l’assassino della 19enne girava liberamente - Milano, Emilio Velazco era stato denunciato per una violenza sessuale commessa a Cologno Monzese nel 2025 e già condannato a 5 anni per un’altra aggressione. msn.com
La Verità. . In questa puntata di Segreti si ricostruisce il delitto di Aurora a Milano: un omicidio brutale, preceduto da aggressioni, segnali ignorati e una lunga scia di precedenti. Un’analisi che mette al centro il profilo dell’assassino, le falle del sistema e una do - facebook.com facebook
Omicidio Aurora Livoli, l’ipotesi della procura: “La ragazza ha cercato di difendersi” x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.