Emergenza freddo dormitorio last minute in Clarina per 24 senzatetto

In risposta alle recenti ondate di freddo intenso, è stato allestito un dormitorio last minute a Clarina per accogliere 24 senzatetto. Questa iniziativa mira a offrire un riparo temporaneo e a garantire maggiore sicurezza a chi vive in strada durante le temperature estremamente basse di questi giorni. Un intervento che sottolinea l’importanza di solidarietà e attenzione verso le persone più vulnerabili in situazioni di emergenza climatica.

Le temperature rigidissime di questi ultimi giorni possono diventare qualcosa di drammatico, soprattutto per chi dorme per strada. Anche per questo da ieri, mercoledì 7 gennaio, è stato creato in pochissimo tempo un nuovo dormitorio per i senza fissa dimora: è in Clarina e, come detto, è stato.

Emergenza freddo. Aperto il dormitorio. Ecco i primi ospiti alla Torretta Fs - Hanno rischiato di dormire ancora una volta di più per strada in un periodo dell’anno in cui le temperature notturne sono particolarmente rigide. lanazione.it

Emergenza neve e ghiaccio ormai superata, ma il freddo non allenta la morsa, con temperature attorno allo zero e di notte anche al di sotto. - facebook.com facebook

Emergenza freddo a Bari, attivati altri 21 posti letto nei centri di accoglienza per i senza dimora x.com

