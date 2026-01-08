Emanuela Orlandi parla l’ex compagna di banco | Aveva un interesse per un amico del fratello

L’ex compagna di banco di Emanuela Orlandi commenta il suo interessamento per un amico del fratello, evidenziando l’incertezza sulla sorte della giovane. “Non so cosa sia accaduto a Emanuela, aspettiamo ulteriori informazioni da altri”, afferma. La testimonianza offre uno spunto di riflessione sulla complessità del caso, che rimane irrisolto e al centro di molteplici ipotesi.

«Non ho idea di che cosa possa essere successo a Emanuela Orlandi, questo aspettiamo che qualcun altro ce lo dica». Ma, qualunque cosa sia accaduta, «non credo che gli attori coinvolti in questa storia siano legati al contesto del Convitto nazionale Vittorio Emanuele II».Lo ha dichiarato Caterina Fanello, ex compagna di banco di Emanuela, ascoltata giovedì 8 gennaio 2025 dalla Commissione bicamerale di inchiesta sulle scomparse di Mirella Gregori ed Emanuela Orlandi. L’audizione. «In quel momento siamo stati travolti da quello che è successo, avendo 15 anni non avevamo gli strumenti per metabolizzare l’accaduto», ha spiegato Fanello. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

