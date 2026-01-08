Emanuela Orlandi la notizia choc dalla compagna di banco

Durante l’audizione del 8 gennaio 2025, Caterina Fanello, ex compagna di banco di Emanuela Orlandi, ha dichiarato di non conoscere le cause della sua scomparsa, attendendo ulteriori chiarimenti da fonti ufficiali. La testimonianza si inserisce nel quadro delle indagini della Commissione bicamerale, che prosegue nell’analisi di uno dei casi di scomparsa più discussi in Italia.

“Non ho idea di che cosa possa essere successo a Emanuela, questo aspettiamo che qualcun altro ce lo dica”, ha dichiarato Caterina Fanello, ex compagna di banco di Emanuela Orlandi, durante l’audizione dell’ 8 gennaio 2025 davanti alla Commissione bicamerale di inchiesta sulle scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. “Qualunque cosa sia successa non credo che gli attori coinvolti in questa storia siano legati al contesto del Convitto nazionale Vittorio Emanuele II”, ha aggiunto, riferendosi alla scuola frequentata da entrambe. Fanello ha ricordato lo choc di quei giorni, quando la notizia della sparizione travolse compagne e insegnanti: “In quel momento siamo stati travolti da quello che è successo, avendo 15 anni non avevamo gli strumenti per metabolizzare l’accaduto”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: “Il suo corpo è lì sotto”. Emanuela Orlandi, la notizia dopo gli scavi alla Casa del Jazz: la notizia dal fratello Pietro

Leggi anche: “Dopo 42 anni…”. Emanuela Orlandi, svolta clamorosa nelle indagini: la notizia ufficiale poco fa

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Shock in Italia, trovati due scheletri in una grotta a Roma: il dettaglio che aveva fatto pensare a Emanuela Orlandi; Shock in Italia trovati due scheletri in una grotta a Roma | il dettaglio che aveva fatto pensare a Emanuela Orlandi.

Risolto il mistero degli scheletri ritrovati in una grotta a Cecchignola: “Quelle ossa non possono essere di Emanuela Orlandi” - Gli esperti: "Impossibile siano di Emanuela Orlandi" ... ilfattoquotidiano.it