Elkann e l’Europa ci hanno riportato al 1955

Elkann e l’Europa ci hanno riportato indietro nel tempo, al 1955. Settanta anni fa, l’Italia produceva circa 230.000 vetture, oggi la produzione si è ridotta drasticamente, attestandosi a circa 213.000 unità. Questa diminuzione è in parte attribuibile alle scelte politiche e alle direttive europee sull’elettrico, che hanno influenzato negativamente il settore automotive nazionale.

Settanta anni fa producevamo 230.000 vetture, oggi grazie alle scelte scellerate di Jaki, che ha seguito senza avere un’alternativa le follie di Bruxelles sull’elettrico, arriviamo a 213.000. Nonostante la marea di soldi pubblici che continuiamo a regalare alla famiglia. Nel 2025 la produzione di auto in Italia è la più bassa da settant’anni. Nel 1955 ne erano state prodotte circa 230.000. I volumi produttivi annui dei veicoli negli stabilimenti italiani del gruppo Stellantis sono scesi da 1.035.454 unità del 2017 (di cui 743.454 erano auto) a 379.706 del 2025 (di cui 213.706 auto). Pensate che nel 1955 le auto prodotte erano state oltre 230. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Elkann e l’Europa ci hanno riportato al 1955 Leggi anche: Timothée Chalamet e Kylie Jenner hanno riportato in vita i look coordinati degli anni 2000 Leggi anche: Automotive al verde nell’Europa del green. Volkswagen licenzia Elkann senza batterie Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Leader, cacciato perché non rispettava (anche lui) i valori, poi celebrato fintamente nel giorno in cui ci mancano i leader e siamo nelle mani di Openda, Cambiaso e David. John Elkann ci ha ridotto a provinciali nel campionato delle due derise d’Europa. Finiti. - facebook.com facebook #Juventus #Elkann ogni tanto ricordatevi che lui parla probabilmente inglese il 95% del suo tempo, che ha immesso in società il un miliardo di euro e che si occupa di cose un poco più importanti del calcio come la produzione di autoveicoli in Europa (milioni x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.